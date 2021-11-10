شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يدخل معسكرا بالفيوم السبت حتى موعد مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاصة معسكرا مغلقا على ملعب الفيوم بدءا من السبت المقبل، حيث يواصل الفريق الفيومي تدريباته على ملعب استاد الفيوم حتى موعد مباراته ضد فاركو يوم 18 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

واكتفى الجهاز الفني للمقاصة بخوض مباراتين وديتين أمام المقاولون وفيوتشر خلال فترة توقف الدوري، على أن يواصل تدريباته بشكل يومي حتى موعد مباراة فاركو، والتي يعكف خلالها الجهاز الفني على تطبيق بعض الجمل الفنية وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وطلب تامر مصطفى، المدير الفني للمقاصة من الجهاز الإداري، توفير عدد من المباريات الودية خلال فترة التوقف الحالية، من أجل تجهيز لاعبيه جيدا لاستئناف الموسم الحالي من عمر الدوري المصري.

ويرغب تامر مصطفى في منح الفرصة للاعبين الأساسيين والاحتياطيين لرفع لياقتهم البدنية وزيادة حالة التناغم بين اللاعبين، خاصة أن الفريق لم يسبق له اللعب سويا قبل انطلاق الموسم الحالي.

كما يحاول الجهاز الفني للمقاصة استغلال فترة التوقف الحالية في معالجة الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه وحل كل المشاكل الفنية التي عانى منها الفريق الفيومي، خاصة في الفاعلية الهجومية والاستحواذ على الكرة.

ويتواجد المقاصة في المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 4 نقاط جمعها من الخسارة من بيراميدز في الجولة الأولى ثم الفوز على الجونة في الجولة الثانية وأخيرا التعادل مع سيراميكا في الجولة الثالثة.

ويخوض المقاصة الموسم الحالي بثوب جديد، بعد تغيير القوام الأساسي للفريق الفيومي ورحيل 21 لاعبا عنه في الصيف الماضي، بخلاف ضم 20 لاعبا جديدا من لاعبي الدرجة الثانية ورديف أندية الدوري الممتاز.