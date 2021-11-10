شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: نرفض التفريط فى حق النادي بأزمة كوليبالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سعد شلبى مستشار التسويق والمدير التنفيذى للأهلى أن ناديه لم يتلقى أى مبادرة ودية لحل أزمة سليمانى كوليبالى لاعب النجم الساحلى التونسى.

وقال سعد شلبى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" الاهلى لم يتلقى أى مبادرة ودية لحل أزمة كوليبالى ، هذا الملف تحكمه قواعد قانونية لايمكن اغفالها بأى صورة للحفاظ على حقوق النادى فى اللاعب".

ويضيف سعد شلبى:"الاهلى حريص على علاقته الطيبة بكل الاندية وعلى رأسها النجم الساحلى ولكنه فى ذات الشأن يسعى للحفاظ على حقوقه دون المساس بالاخرين".

وكان الإيفوارى سليمانى كوليبالى قد قام بالهروب من الأهلى فى وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادى بادعاءات غير صحيحة، واتخذ الأهلى كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، وأيدت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لصالح الأهلي.

وألزمت المحكمة الرياضة الدولية النجم الساحلي، الذي يلعب له "كوليبالي" بدفع مليون و436 ألف دولار، خلال 45 يوما من تاريخ الحكم، بسبب هروب اللاعب من الأهلي والرحيل خارج مصر.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد رفضت الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيّدت المحكمة القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادى النجم الساحلى واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادى الأهلى، مضافًا إليها غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام نادي النجم الساحلي بدفع أتعاب التقاضي.