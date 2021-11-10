الاتحاد السكندرى يعود اليوم للتدريبات الجماعية استعدادا للجونة

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القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الاتحاد السكندرى، للتدريبات الجماعية، اليوم، الأربعاء، استعدادا لمواجهة الجونة فى الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى، بعد راحة سلبية حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة فياليومن السابقين.

ويستعد نادى الاتحاد لمواجهة نادى الجونة يوم 18 نوفمبر المقبل، على استاد الإسكندرية فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى، بعد العودة من التوقف الدولى الحالي.

وخسر الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى، ليحتل الفريق المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة.

واستقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى على إجراء بعض التعديلات على طريقة لعب زعيم الثغر بعد العودة من التوقف الدولى، وعلى رأسها اللعب بثنائي هجومي بعد استعادة أحمد على جاهزيته الفنية والبدنية.

وسجل أحمد على هدفا فى ودية الفريق أمس أمام شباب النادي، ليدخل فى منافسة كبيرة مع مابولولو المهاجم الأنجولى لزعيم الثغر، بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه فى بداية الموسم وتسجيل ثلاثة أهداف في أول لقاءين، خاصة أن لقب هداف الدورى يشهد منافسة من 5 لاعبين أخرين.

وحقق الاتحاد فوزا فى مباراة ودية أمام شبابه خلال مران الفريق أمس الأحد، انتهت بفوز الفريق الأول بهدفين نظيفين.