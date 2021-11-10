شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه البنك الأهلى وديًا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم، الأربعاء، فريق بيراميدز بقيادة إيهاب جلال، نظيره البنك الأهلى فى المباراة الودية التى ستقام على ملعب النادي في الدفاع الجوي، لتجهيز جميع لاعبي الفريق للمرحلة المقبلة الهامة، والتي يرتبط فيها بخوض العديد من المواجهات الهامة محليا وقاريا.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره النادي المصري في الثالثة عصر يوم 19 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة من الدوري قبل أن يستضيف إيسترن كومباني يوم 22 من ذات الشهر في الجولة الخامسة بملعب الدفاع الجوي، فيما يسافر بعدها ليحل ضيفا على إيه إس مانياما الكونغولي يوم 28 نوفمبر بكينشاسا في ذهاب دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، في حين يقام لقاء الإياب يوم 5 ديسمبر باستاد الدفاع الجوي.

وقرر إيهاب جلال المدير الفني أن تقام المباراتان الوديتان أمام البنك الأهلي عصر اليوم الأربعاء، وغزل المحلة عصر السبت المقبل.

يذكر أن بيراميدز حصد 9 نقاط من 3 مباريات خاضها في الدوري الممتاز بعد الفوز على المقاصة وفاركو والاتحاد السكندري، وتأهل للدور الثاني بكأس الكونفدرالية على حساب عزام التنزاني.