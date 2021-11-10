شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه المقاصة في أولى التجارب الودية استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الأربعاء فريق المقاولون العرب، أول تجاربه الودية أمام مصر المقاصة، في إطار استعدادات ذئاب الجبل لاستئناف مسابقة الدوري العام، حيث يلتقي المقاولون يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر مع النادي الأهلي، في أول لقاء رسمي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان الجهاز الفني للمقاولون، بقيادة عماد النحاس، قد اتفق على خوض 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف، تبدأ اليوم بمواجهة مصر المقاصة، ثم يلتقي المقاولون مع سيراميكا غداً الخميس، قبل أن يواجه المقاولون فريق العربي الكويتي يوم الجمعة المقبلة.

ويعكف الجهاز الفني للنحاس، على مراجعة مباراة القمة التي جمعت الأهلي والزمالك بالجولة الماضية من الدوري، وانتهت بفوز كبير للفريق الأحمر بنتيجة 5/3، وذلك من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في الأهلي قبل اللقاء المرتقب.

ويحتل المقاولون المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 4 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز على فريق إيسترن كومباني في الجولة الأولى بهدف نظيف، ثم الخسارة أمام إنبي بنتيجة 3/2، قبل أن يتعادل ذئاب الجبل مع الطلائع بهدف لكل فريق.