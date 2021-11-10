شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعود للقاهرة اليوم بعد إجازة 5 أيام فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إلى القاهرة اليوم ،الأربعاء، بعد إجازة عدة أيام قضاها في بلاده مُستغلاً الراحة الى حصل عليها الأهلي مؤخراً ، وفتح موسيماني خلال الأيام الماضية خط إتصالات مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عدة أمور خاصة بالفترة المقبلة لفريق الكرة، فى مقدمتها إقامة مباراة أو مباراتين وديتين للفريق خلال فترة توقف الدوري.

ويبحث موسيمانى،مع عبد الحفيظ برنامج الفريق الفترة المقبلة التى يتوقف فيها الدوري والبحث عن فريق أو فريقين يلعب معهما الأهلى مباريات ودية لتجهيز الفريق لمرحلة ما بعد التوقف الدولي.

ويعود الأهلي للتدريبات اليومية غداً ، الخميس، بعد راحة حصل عليها لمدة خمسة ايام عقب الفوز على الزمالك 5/3 مساء الجمعة الماضية فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري، ويغيب ما يقرب من 12 لاعباً عن الأهلى مع عودة الفريق للتدريبات غداً المقبل. ، حيث يغيب كلاً من ،السباعى محمد مجدى أفشة، محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، حمدى فتحى، عمرو السولية ومحمد شريف ، كما يغيب الجنوب أفريقى بيرسى تاو والتونسى على معلول والمالى آليو ديانج والموزمبيقى ميكيسونى بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم والمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، فيما يشارك بدر بانون مع منتخب المغرب "الرديف".

ويرغب الاهلى فى تجهيز لاعبيه من خلال خوض مباراة أو مباراتين وديتين استعداداً لمباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى.