تقارير: جالاتا سراي يقرر شراء مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام الدين جمال:

قالت تقارير صحفية إن نادي جالاتا سراي التركي قرر تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد، لاعبه المعار من الزمالك.

مصطفى محمد انتقل من الزمالك إلى جالاتا سراي في فبراير الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف حتى صيف 2022، مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين يورو.

وحسب ما ذكرته صحيفة "حريت" التركية، فإن إدارة جالاتا سراي ناقشت مستقبل مصطفى محمد على ضوء ما قدمه في الفترة الماضية بقميص الأحمر والأصفر، وقررت دفع 4 ملايين يورو قيمة تفعيل بند الشراء في العقد المبرم مع الزمالك، للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.

يأتي ذلك بعد تسجيل مصطفى محمد هدفا قاتلا في الدقيقة 90، قاد به جالاتا سراي للتعادل (1-1) مع فريق كاراجومروك في الجولة الـ12 من الدوري التركي، الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يقوم جالاتا سراي بإبلاغ إدارة الزمالك برغبته في شراء المهاجم الشاب في يناير المقبل، على أن يتم دفع المبلغ في الصيف بعد انتهاء الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن جالاتا سراي حاول تفعيل بندء شراء مصطفى محمد في الصيف الماضي من أجل بيعه بمقابل أكبر، لكن إصرار الزمالك على دفع قيمة الصفقة كاملة تسبب في عدم إتمام الصفقة.

وعانى مصطفى محمد من تذبذب المستوى منذ بداية الموسم الحالي، وأشارت تقارير إلى أن عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمستقبله هو سبب تراجع مستواه مقارنة ببدايته مع جالاتا سراي.

وكانت عدة أندية أوروبية أبدت اهتمامها بضم اللاعب المصري صاحب الـ23 عاما، يأتي على رأسها بوردو الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد في 20 مباراة مع جالاتا سراي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ومن المتوقع أن يحصل مصطفى محمد على دور أكبر مع الفريق التركي في الفترة المقبلة، خاصة بعد رحيل النجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو إلى رايو فاييكانو الإسباني.