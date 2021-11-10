ما هي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يشهد اليوم الأربعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بعض المباريات المهمة في المسابقات الأفريقية والعربية قبل انطلاق معترك أسبوع الفيفا.



وأسدل الستار على مباريات الدوريات الكبرى في مختلف دول العالم، مساء الأحد الماضي، استعدادا لانطلاق فترة التوقف الدولي وانضمام اللاعبين إلى منتخباتهم خلال الأسبوع الحالي، من أجل خوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ومن المقرر أن تقام (الأربعاء) مجموعة من المباريات المهمة في الدوري البرازيلي، ضمن منافسات الجولة الـ31.

وعلى رأس تلك المباريات، يلتقي أتلتيكو مينيرو، المتصدر مع كورينثيانز في قمة مباريات الجولة، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.

ولم تحصل أي محطة تليفزيونية عربية على حقوق بث الدوري البرازيلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى الصعيد الدولي، يخوض منتخب الأردن مباراة ودية ضد كوسوفو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر التليفزيون المحلي.

كما ستقام مجموعة من المباريات ضمن منافسات دور الـ32 بكأس العراق، أبرزها بين القوة الجوية ونفط ميسان في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

وينتظر أن تذاع مباريات كأس العراق تلفزيونيا على القنوات الوطنية العراقية، وذلك على الهواء مباشرة.