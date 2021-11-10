تعرف على أسعار العملات اليوم في المغرب اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، صباح اليوم الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين الأول في بنك المغرب المركزي.



ارتفع سعر اليورو مستقرا لدى البنك المركزي المغربي إلى 10.21 درهم للشراء، و11.87 درهم للبيع.

كما هبط سعر الدولار إلى 8.81 درهم للشراء و10.24 درهم للبيع.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 11.95 درهم للشراء 13.89 درهما للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي عند 2.34 درهم للشراء، و2.73 درهم للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك المغرب المركزي 2.39 درهم للشراء و2.78 درهم للبيع.

وتفيد التوقعات الصادرة عن عدد من المؤسسات الوطنية والدولية بأن الاقتصاد المغربي سيحقق نمواً قوياً السنة الجارية، بعد تسجيله ركودًا ناهز أكثر من 6.3% سنة 2020 بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويقول بنك المغرب المركزي، في آخر أرقام له إن النمو الاقتصادي الوطني سيناهز 6.2% السنة الجارية، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي، حوالي 5.7%، والبنك الدولي نسبة في حدود 5.3%.

وتبقى هذه التوقعات مرتفعة للغاية مقارنة بمعدل السنوات الماضية، لكنها تخفي وراءها حقائق تجعل منها نسبة نمو عادية بالنظر إلى الركود الاقتصادي الذي عاشه المغرب السنة الماضية.