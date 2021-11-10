شكرا لقرائتكم خبر عن 108 مباراة = 26 هدفا .. لماذا يتمسك الأهلى بحسين الشحات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو الأهلي الباب أمام التفاوض على رحيل حسين الشحات في يناير القادم، باعتباره من العناصر الأساسية في صفوف الفريق ومن الركائز التي لا غنى عنها في قائمة الفريق الأحمر خلال الموسم الحالي، ولا توجد نية للتفاوض على بيعه أو إعارته ، في ظل تمسك الجهاز الفني ببقاء اللاعب.

كان مسئولو النادي الأهلي تلقو اتصالات من قبل وكلاء لاعبين يخطرونهم باهتمام أكثر من نادي سعودي بضم حسين الشحات في الميركاتو الشتوي القادم،الا انه تم التمسك باستمرار اللاعب مع القلعة الحمراء

نرصد في السطور التالية أهم ما قدمه حسين الشحات مع الفريق الأحمر منذ الانضمام اليه ، حتى يتم التمسك به ، للاستعانة بخدماته خلال الفترة المقبلة في المباريات .

انضم حسين الشحات إلى الأهلى قادما من العين الإماراتى في الانتقالات الشتوية يناير 2019 ، واستطاع أن يترك بصماته مع الفريق حيث شارك في 108 مباراة مع الأهلى بمختلف البطولات ، سجل خلالها 26 هداف ، و صنع مثلها لزملاؤه بالفريق .

شارك خلال الموسم الحالي في 3 مباريات التي خاضها الفريق صنع هدفا واحدا ، ولم يسجل اى هدف .

وصلت رصيده من المشاركات مع الأهلى ببطولة الدورى 68 مباراة ، سجل فيها 18 هدفا ، وصنع 16 ، وفى دورى أبطال أفريقيا شارك في 27 مباراة ، سجل فيها 5 أهداف ، و في السوبر الأفريقى مباراة ، بالإضافة إلى 6 مباريات بكأس مصر، و 3 مباريات السوبر المصرى ، سجل فيها هدفا واحدا ، و في كأس العالم للاندية شارك في مواجهتين سجل فيها هدف .