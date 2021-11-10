شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة: تحويل اتحاد الكرة للنيابة بعد 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة، عبر برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "etc"، موقف اتحاد الكرة المصري من الرد على مخالفاته والتي منحته لجنة الشباب والرياضة مهلة أسبوعين للرد على جميع المخالفات.

وقال شبانة: "تواصلنا مع المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم حسين حلمي، بشأن مخالفات اتحاد الكرة الأخيرة، وهل يجهز اتحاد الكرة ردا بشان هذه المخالفات قبل انتهاء المدة المحددة لهم من قبل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، والمتبقى منها وهى أسبوع واحد أو 10 أيام تقريبا، أم سيتم تجاهل الأمر".

وأضاف: "فجّر حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد مفاجأة غير متوقعة، بأنه ليس لديه أى علم بخصوص هذا الملف، وبخصوص المهلة المحددة للاتحاد من قبل لجنة وزارة الشباب والرياضة بالبرلمان، لكي يجهز الرد على تلك المخالفات، قبل أن يتم تحويلها للنيابة العامة".