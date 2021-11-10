محمد شوقى: الأهم خدمة الأهلى وكنت متواجدا بالمدرجات فى البطولات الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شوقى، المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي الأهلى، أنه تواجد في كل نهائيات الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا التي توج بها المارد الأحمر في تاريخه، مضيفا: "والأهم عندى خدمة الأهلى بعيدا عن أي مناصب".

وقال محمد شوقى مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى يستحق الكثير من العشق وارتباطى به كان منذ الطفولة، وكنت أشجع الأهلي في الملعب رفقة والدي منذ أواخر الستينيات".".

وأضاف محمد شوقى: "كل نهائيات الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا التي حصل عليها كنت متواجدا في المدرجات، ونهائي كأس مصر 1978 ونهائي دوري الأبطال 1982 و2006 و2020 الأغلى في تاريخ الأهلي، والمبادئ والانضباط والأخلاق أمور راسخة في الأهلى منذ تأسيسه".

وتابع: "تواجدى الدائم خلف الأهلى صنع علاقات قوية مع لاعبى الفريق، لذلك تربطنى علاقة صداقة مع عدد كبير من لاعبى الأهلى القدامى والجدد".

وأوضح محمد شوقى: "عرفت الثنائي صالح وطارق سليم من خلال تواجدي في النادي باستمرار، وصالح سليم كان شخصية لطيفة وخفيف الظل، واقتربت منه خلال انتخابات الأهلي عام 2000، واختارني كرئيس للجنة الطبية في الفترة من 2000 حتى 2004".

وتابع: "تم تعيينى في مجلس إدارة النادى الأهلى في دورة 2004 مع محمود فهمى وياسين منصور، في عهد حسن حمدى".

وأضاف: "نظام القائمة يعطي فرصة للمرشح على منصب الرئيس في اختيار كوادر تساعده على النجاح، والقائمة تحقق الانسجام وتضمن تنفيذ البرنامج الانتخابي، ورفضت خوض انتخابات 2017 بعد خروجى من القائمة والأهم عندي خدمة الأهلي بعيدا عن أي مناصب". وتابع: "رانيا علواني كانت موضوعية جدا في قرارها بعدم خوض الانتخابات القادمة بسبب ظروف عملها".