شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يوجه نصيحة قوية لجهاز المنتخب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة نبيه، المدرب العام السابق لنادي الزمالك، إن استبعاد أى لاعب من المنتخب أمور معتادة عليه بالنسبة للمدربين في منتخب مصر.

وأضاف نبيه في تصريحات تليفزيونية: "هناك مدارس مدربين تتحدث مع اللاعبين المستبعدة ومن هم من يفسر، وهناك مدرسة أخرى وهي في الأغلب الأجانب لم تتحدث وتفسر سبب استبعاد اللاعبين".

وتابع نبيه: "منتخب مصر سيظل قوامه الرئيسي من الأهلي والزمالك"، ووجه مدرب الزمالك السابق نصيحة لمنتخب مصر أن يعد فريقا قويا باستراتيجية كبيرة، استعدادا للمباراة الفاصلة (البلاي أوف) المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وفي سياق متصل، حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى على عقد جلسة سريعة مع محمد مجدي أفشة لاعب النادى الأهلي، على هامش مران الفراعنة اليوم استعدادًا كان كيروش قد استبعد محمد مجدي أفشة من التجمع الماضي للفراعنة.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير مساء الثلاثاء على أحد الملاعب الفرعية باستاد الجيش ببرج العرب قبل التوجه في الواحدة ظهر غد إلى لواندا للقاء أنجولا في التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لكأس العالم.

شارك في المران جميع اللاعبين باستثناء محمد صلاح الذي أدى تدريبات فردية استشفائية ، بينما شارك محمد النني في التدريبات الجماعية ، وظهر الجميع بحالة جيدة.