شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف: رفضت استلام جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا بسبب سذاجتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسر وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، تصريحاته السابقة بشأن أحقية الأهلي في لقب القرن، قائلا في قناة "بوكس تو بوكس" عبر قناة "ETC": "اللوائح تقول إن الأهلي نادي القرن، وهذا هو الواقع، وكان ذلك إجابتي على سؤال تم توجيهه لي".

وتابع اللاعب: "أنا زملكاوي وبحب الزمالك جدًا، ولكن عندما انتقد أو أقارن فهذا لمصلحة نادي الزمالك وليس لأنني في خلاف معها.. عندما انتقدت إيجابية زيزو على المرمى تعرضت لهجوم كبير للغاية".

وأردف بالحديث عن منتنخب مصر: "أحببت كيروش، واستبعاده لطارق حامد كان بسبب اعتراضه في المعسكر السابق، ولا يوجد لدي تفسير لاستبعاد زيزو".

وأضاف: "هذا أمر منطقي نظرًا لقناعات المدرب، بدليل استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، وكذلك الآن رمضان صبحي، يجب ألا يقتصر الإعلام أو التدريب على العلاقات، يجب أن ننظر على الأرقام والتاريخ لكل لاعب، لا يمكن أن نرى شخصا ما صباحًا ومساءً وفي كل القنوات".