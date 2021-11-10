شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة: غيابي عن الأهلي قرار من المدير الفني ويجب احترامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي، إن هناك نظاما داخل القلعة الحمراء ولا يوجد أي مشاكل في عدم مشاركتي. وأضاف ربيعة في تصريحات تليفزيونية: "مش مهم مين يشارك، ما دام الفريق ماشي بشكل قوي"، وتابع مدافع الاهلي: "أجتهد دائما في التدريبات من أجل المشاركة في المباريات بشكل أساسي".

وواصل ربيعة: "إن غيابه عن الأهلي قرار مدير فني ولا بد من احترامه" مضيفا: "النادي لم يتحدث معي حول إعاراتي، والنادي يرغب في بقائي"، ولم أحزن أو أفتعل أي أزمة بعد استبعادي من قائمة كأس العالم للأندية".

وقال رامي ربيعة إنه لم يتوقع الفوز الكبير على الزمالك في مباراة القمة بخماسية، مضيفا: "حصلنا على ثلاث نقاط بالنسبة للأهلي والمسابقة ما زالت طويلة".

وعن منتخب مصر قال: "ضياء السيد عامل جو رائع مع المنتخب المصري بجانب محمد شوقي وعصام الحضري، وتواجد وائل جمعة ميكس جهاز فني من الشباب والخبرة".

وتابع: "واثق في قدرة المنتخب في التأهل لكأس العالم في قطر 2022، خاصة أن المنتخب يمتلك من الخبرة والشباب ما يؤهله للتأهل للبطولة".