شكرا لقرائتكم خبر عن ميندي يتحدث عن لقاء "أولاد العم" مع لاعب ريال مدريد.. وأزمته أمام ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، أن مباراته ضد ريال مدريد كانت فرصة جيدة لمقابلة ابن عمه فيرلاند، قائلا: "مباراة تشيلسي وريال مدريد كانت فرصة جيدة لمقابلة ابن عمي فيرلاند ميندي لاعب الفريق الإسباني".

وأكمل: "قمت بتشجيع فيرلاند عندما كان مصابا في المباراة الأولى، أنا وفيرلاند كل واحد منا كان يركز على القتال من اجل فريقه داخل الملعب بالمباراة الثانية، لا يوجد مشاعر".

وعن أزمته في لقاء ليفربول: "بعد تسجيل محمد صلاح الهدف أمسكت بالكرة ولكن هندرسون حاول الحصول عليها مني من أجل اللعب سريعا، لم تكن هناك أزمة مع لاعبي ليفربول بعد هدف صلاح، اعتذرت عما حدث ولا أحب الدخول في أزمات".

وتابع حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه ينتظر مواجهة الأهلي في مونديال الأندية، قائلا: "هناك مواجهة محتملة مع الأهلي بكأس العالم للأندية ونحن ننتظرها".

وواصل: "لا استطيع ان أتحدث عن مواجهة الأهلي حاليا لأن الوقت مازال مبكرا على البطولة، وهناك الكثير من المباريات قبلها في الدوري الإنجليزي".

وعن منتخب السنغال: "نركز في منتخب السنغال على بطولة أمم إفريقيا المقبلة ونسعى للتتويج بها، لا أركز على مسألة تتويجي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، أركز مع تشيلسي والمنتخب فقط".