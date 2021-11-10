شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز باطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي شادي محمد، نجم الكرة المصرية السابق، أن مركز التحكيم والتسوية أصدر حكما نهائيا لصالح النادي الأهلي في قضيته مع عبد الله السعيد خلال الأيام الماضية، بحصول النادي على 2 مليون دولار.

وقال شادي محمد في تصريحات تليفزيونية إن بهذا الحكم يعتبر عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز باطلا، متسائلا: "من ينفذ هذا الحكم؟".

وأضاف شادي محمد أن الحكم قال إنه قدم النادى الأهلى للمركز شرحًا بدعواه، مفادها أنه بتاريخ 27 مايو 2018 تم الاتفاق بين اللاعب ونادي أهلي جدة السعودي على الانتقال لأهلي جدة بدءًا من موسم 2018/2019، وبناءً عليه أرسل النادي الأهلي البطاقة الدولية للاعب، وتضمن العقد شرطًا أساسيًا، جاء في البند الرابع، وهو عم انضمام اللاعب لأي ناد داخل جمهورية مصر العربية، على سبيل البيع أو الإعارة، لمدة 3 مواسم كروية، تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

ونص العقد الذى قدمه الأهلى لمركز التسوية والتحكيم على وجود شرط جزائى فى البند السابع من العقد، قيمته 2 مليون دولار، حال مخالفة أى من بنود العقد المبروم بين الطرفين.

وذكر النادى الأهلي فى دعواه لمركز التسوية والتحكيم أنه فوجئ بتاريخ 14 /1 2019 بقيد اللاعب المحتكم ضده ضمن صفوف نادى بيراميدز داخل جمهورية مصر العربية، وتم إشراكه بنفس اليوم فى مباراة ضد النادى المحتكم ضده، فى بطولة الدورى العام.

ومن هنا اتهم النادى الأهلى اتحاد الكرة الذى كان متواجدًا آنذاك، بمخالفة اللوائح بقيد اللاعب ضمن صفوف بيراميدز، لذا طلب بطلان قيده، وتعويض الأهلى بمبلغ 5 ملايين جنيه مصرى.

كما قالت هيئة المركز: "إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولات، قرر تغريم اللاعب المحتكم ضده مبلغ 2 مليون دولار أمريكى، قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد المبرم بينه وبين الأهلى المصرى، ونادى أهلى جدة السعودى، ورفض طلبى النادى الأهلى بشأن بطلان عقد اللاعب مع فريق بيراميدز، وتغريمه 5 ملايين جنيه، كتعويض عن الأضرار التى لحقت بالنادى، جراء مخالفة نصوص العقد".