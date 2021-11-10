شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باتشيكو: الزمالك لم يسدد مصاريف الاستئناف على تغريمه 400 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف فاروق، وكيل البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن المدرب حصل على حكم سابق بالحصول على ما يقرب من 400 ألف يورو قيمة رواتب لم يسددها نادى الزمالك عقب إقالته من منصبه، وتعيين الفرنسى باتريس كارتيرون بدلاً منه.

وأضاف شريف فاروق فى تصريحاته لبرنامج "مساء أون" مع الإعلامى مدحت شلبى، إن الزمالك طلب فى البداية جدولة المبلغ المستحق لباتشيكو، إلا إن المدرب البرتغالى رفض وتمسك بالحصول على المبلغ بالكامل.

وتابع وكيل باتشيكو أن الزمالك لجأ للاستئناف على العقوبة، إلا أنه لم يسدد رسوم هذا الاستئناف مما أوقف اجراءاته، وأصبح ملزم بسداد المبلغ المستحق للمدرب البرتغالى.

ويسعى الزمالك لحل الأزمة فى أسرع وقت، خاصة أن مسئولى النادى يسعون لإنهاء الملف قبل صدور قرار ضد نادى الزمالك لأنه من المتوقع أن يكون القرار بعقوبة مضاعفة نتيجة كثرة القضايا والغرامات على الزمالك فى فيفا.