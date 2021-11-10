شكرا لقرائتكم خبر عن زامورانو: ليفا وصلاح وميسى وبنزيما أفضل المهاجمين.. ولم أحظ بزيارة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيفان زامورانو، نجم منتخب تشيلى وريال مدريد وإنتر ميلان السابق، أن ليفاندوفيسكى ومحمد صلاح وميسى وبنزيما هم أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي، وأتمنى تأهل تشيلى لكأس العالم 2022.

وقال زامورانو في مداخلة بالفيديو مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "ليفاندوفيسكى ومحمد صلاح وميسى وبنزيما أفضل المهاجمين في العالم حاليا، والأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب هو ليفاندوفيسكى ثم بنزيما ومعهما ميسى بحسب التاريخ".

وأضاف زامورانو: "منتخب البرازيل مرشح بقوة للفوز بكأس العالم، ومنتخبات فرنسا وبلجيكا وإيطاليا مرشحون للفوز أيضا بالمونديال في الوقت الحالي".

وتابع زامورانو: "منتخب تشيلي يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، وأتمنى تأهل منتخب تشيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر".

وأضاف: "سالاس كان رفيقي في منتخب تشيلي على مدار سنوات، والحصول على برونزية دورة سيدني 2000 أكبر إنجاز في مشواري الكروي".

وأوضح: "عملت بالتدريب في أكثر من فريق وسأعود له حال وجود عرض مناسب، وأقيم حاليا في الولايات المتحدة منذ 5 سنوات وأعمل في قناة رياضية كبرى، وسعيد جدا بظهوري على قناة مصرية". واختتم تصريحاته: "لم أزر مصر من قبل، وأتطلع لزيارتها إذا تم تقديم الدعوة لى".