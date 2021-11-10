شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف تفاصيل الأزمة بين ليفربول واتحاد الكرة بسبب تشيلسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة في برنامج بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc"، سبب تغيب صلاح عن المران الجماعي الثلاثاء للمنتخب، بالإضافة لسبب رفض طلب اتحاد الكرة من قبل إداراة ليفربول الإنجليزي بشأن موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب المقبل استعدادا لأمم أفريقيا.

وقال شبانة: "تغيب محمد صلاح عن تدريبات المنتخب الوطني الثلاثاء خوفًا من الإرهاق، بعدما أكد أن طبيب اللياقة الخاص بليفربول حذره من أداء تدريبين في نفس اليوم بعد السفر لمسافات طويلة، ما قد يعرضه للإصابة".

وتابع شبانة: "بدأ نادي ليفربول الإنجليزي في الضغط على اتحاد الكرة المصري لتغيير موعد انضمام صلاح لصفوف الفراعنة في المعسكر المقبل استعدادا لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها 9 يناير المقبل".

وأكمل: "رفض اتحاد الكرة يأتى ردا على رفض ليفربول السابق انضمام اللاعب الدولى للمنتخب الأولمبي، متمسكًا أيضا باللوائح التي تمنح الأندية التمسك بلاعبيها".

جدير بالذكر أن ليفربول مهدد بفقدان صلاح يوم 27 ديسمبر المقبل وفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، التي تسمح للاعبين بالانضمام لمنتخباتهم قبل انطلاق البطولة القارية بـ12 يوما.

لكن ليفربول لأنه سيواجه تشيلسي المنافس المباشر على لقب الدورى الإنجليزي يوم 2 يناير، طلب تأجيل انضمام صلاح ليوم الثالث من يناير، أي بعد الموعد المحدد من الفيفا بـ7 أيام، لكن اتحاد الكرة رفض ضغوط ليفربول حتى الآن وطالب بانضمام اللاعب في الموعد المحدد.