شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يرفض رحيل أى لاعب من القوام الأساسى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، رحيل اى لاعب من الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ويرغب في دعم الفريق بمهاجم سوبر.

وتأتى رغبة خالد جلال سعيا نحو التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم وتحقيق مركز يساهم في المشاركة في البطولات الافريقية الموسم المقبل .

ويلاقى البنك الأهلى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تقام المباراة على ملعب المقاولون العرب يوم 18 من الشهر الحالى.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 6 نقاط، حيث تمكن من الفوز على طلائع الجيش والإسماعيلى والهزيمة أمام الأهلى.