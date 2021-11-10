شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل باتشيكو: المدرب البرتغالى لن يتنازل عن الحصول على عقده كاملا من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للزمالك، على أن موكله يطالب بالحصول على قيمة عقده كاملًا من الزمالك.

وقال شريف فاروق في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يُبث عبر فضائية ETC: "ما حدث هو مطالبة باتشيكو بعقده كاملًا وأصدر الفيفا حكمًا بذلك، ومن الطبيعي أن يتم دفع الأموال، لكن الزمالك استأنف القرار، وهذا ما يحدث في 99% من مثل هذه الحالات".

وواصل شبانة: "باتشيكو طلب عقده كاملًا مليون و700 ألف دولار، وينتظر تنفيذ الحُكم والحصول على أمواله من الزمالك ولا يرغب في التنازل".

وشدد: "لم يحدث أي شيء جديد، وهناك استئناف من الزمالك في الاتحاد الدولي، وباتشيكو مازال مصرًا على الحصول على عقده كاملًا".