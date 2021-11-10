الامارات | الأبيض يتدرب في أجواء باردة.. والغيابات تدفع مارفيك إلى إعادة النظر في التشكيلة الأساسية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأبيض يتدرب في أجواء باردة.. والغيابات تدفع مارفيك إلى إعادة النظر في التشكيلة الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، تدريباته بمدينة غويانغ في كوريا الجنوبية، تحضيراً للقاء «النمور الآسيوية»، غداً، في تصفيات كأس العالم 2022، عن المجموعة الأولى. وتدرب المنتخب في أجواء باردة جداً، بلغت خمس درجات مئوية. ويقود التدريبات الهولندي، فان مارفيك، بمشاركة 25 لاعباً، حيث ركز على طريقة وأسلوب اللعب. ومن المنتظر أن يجري مارفيك بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية، خصوصاً في ظل غياب أكثر من عنصر بداعي الإصابة، أبرزهم ماجد حسن وشاهين عبدالرحمن، وخلفان مبارك وفابيو ليما الذي عاد إلى الإمارات لمواصلة برنامج العلاج، بسبب إصابة عضلية.

ويؤدي الأبيض مرانه الأساسي اليوم، في استاد غويانع، كما سيتحدث مارفيك في المؤتمر الصحافي الرسمي، بجانب خضوع أعضاء البعثة إلى فحوص PCR طبقاً للبروتوكول الصحي الذي ينص على إجراء مسحات قبل 24 ساعة من موعد المباراة.

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