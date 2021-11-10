الامارات | مهاجم وولفرهامبتون: سأستثمر كل دقيقة لتعويض غياب هوانغ عن كوريا الجنوبية

شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم وولفرهامبتون: سأستثمر كل دقيقة لتعويض غياب هوانغ عن كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهّد المهاجم الكوري الجنوبي، ولاعب فريق وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، هوانغ هي تشان، بأنه «سيسعى لاستثمار كل دقيقة، وبذل أقصى طاقته من أجل تعويض غياب نجم هجوم كوريا الجنوبية، لاعب بوردو الفرنسي هوانغ أوي-جو، عن مواجهة منتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 غداً، والمقررة في العاصمة الكورية سيؤول، وذلك في حال حصل على الفرصة».

والتحق تشان بتحضيرات كوريا التي انطلقت الأحد الماضي، تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، في مركز التدريبات بمنطقة «جيونج جي دو»، وبمشاركة 22 لاعباً. وإلى جانب هوانغ، المصاب في عضلة الفخذ، يفتقد المنتخب الكوري أيضاً مدافع فريق غامبا اوساكا، كيم يونغ كون، لإصابة في عضلة الساق.

وتابع تشان في تصريحات نشرتها وكالة (يونهاب) الكورية، أنه مستاء جداً لأنه كان يحلم باللعب إلى جوار زميله، خصوصاً مع حضور الجماهير بكامل الطاقة الاستيعابية للملعب غداً. وقال تشان إنه قادر على اللعب، سواء كجناح أو في وسط الملعب، بحسب ما يراه المدرب خلال المباراة.

وغاب عن التدريبات الأخيرة، النجم الأول في كوريا الجنوبية، مهاجم توتنهام الإنجليزي، سون هيونغ مين، وكذلك لاعب روبن كازان الروسي، هوانغ بيوم، ولاعب فناربخشه التركي، كيم مين جاي، بسبب الوصول المتأخر إلى بلادهم. في جانب آخر، كشفت وسائل إعلام كورية عن أن بينتو قد يراهن على كونغ كي كيم كخيار أول لتعويض هوانغ، وليس تشان، بينما قد يكون خياره كونغ وون أو بارك جي سونغ لتعويض غياب قلب الدفاع كيم يونغ. وقال بينتو إنه واثق بقدرة البدلاء على تعويض الغيابات المؤثرة في صفوف «نمور آسيا».

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