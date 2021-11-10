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الامارات | إبراهيموفيتش: كلما تقدمت في السن ازددت جمالاً

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باريس ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال النجم المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، إنه في قمة السعادة لانضمامه مجدداً إلى المنتخب السويدي، للمشاركة في مباراتيه الأخيرتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022. وقال ابن الـ40 عاماً في تصريح صحافي، إن السن لا تمثل عائقاً أمامه للتألق، مشيراً إلى أنه «كلما تقدم في السن ازداد جمالاً وقوة».

وتابع: «كل يوم أتعرف على جسدي بشكل أفضل». ويتوقع أن يلعب إيبرا ضد جورجيا وإسبانيا في تصفيات المجموعة الثانية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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