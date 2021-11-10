الامارات | عمر بهروزيان يفوز بـ 100 مباراة في كأس ديفيز.. رقم قياسي لـ «تنس الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر بهروزيان يفوز بـ 100 مباراة في كأس ديفيز.. رقم قياسي لـ «تنس الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي للتنس عبر موقعه الرسمي، أن كابتن المنتخب الوطني للتنس عمر بهروزيان العوضي، تمكن من تحقيق الفوز في 100 مباراة، ضمن منافسات بطولة كأس ديفيز، ليصبح ثالث لاعب على مستوى العالم يتمكن من تحقيق هذا العدد في منافسات كأس ديفيز، بجوار اللاعب الإيطالي نيكولا بيترونجالي، الذي يحل في المركز الأول، باعتباره الأكثر فوزاً في مباريات البطولة، بواقع 120 انتصاراً، يليه الروماني إيلي نستاسا بواقع 109 انتصارات، ثم بهروزيان ثالثاً، وبهذا يصبح أول لاعب إماراتي وعربي وآسيوي يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز.

وذكر موقع الاتحاد الدولي للتنس أن اللاعب بهروزيان يبلغ من العمر 37 عاماً، وحقق الفوز بالرقم 100 خلال مشاركته مؤخراً في تصفيات كأس ديفيز التي أقيمت في مملكة البحرين، عندما فاز على اللاعب البحريني يوسف قائد، بمجموعتين نظيفتين.

وفي هذا السياق أهدى اللاعب عمر بهروزيان العوضي، الإنجاز إلى الأسرة الرياضية في الإمارات، مقدماً الشكر لمجلس إدارة اتحاد التنس، برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، للدعم الذي أسهم في مواصلة مسيرته الرياضية في التنس، وإلى جميع مدربيه وزملائه اللاعبين والإداريين، متمنياً أن ينجح في مواصلة تحقيق الفوز وصولاً للمركز الأول.

وأوضح عمر بهروزيان لـ«الإمارات اليوم»: «ينتظرني تحقيق الفوز في 21 مباراة مقبلة في البطولة نفسها خلال المشاركات المقبلة، لتحطيم الرقم القياسي الحالي، وسأكون حريصاً جداً على تحقيق هذا الهدف، بما يليق ومسيرة الرياضة الإماراتية، وسأعمل بالتعاون مع اتحاد التنس وأسرة المنتخب وزملائي اللاعبين ومن يساندوني على ذلك لتحقيق تطلعاتي».

مبيناً أنه شارك في كأس ديفيز للمرة الأولى عام 1996، وواظب على الحضور دون أي توقف في جميع البطولات، باستثناء البطولات التي لم يشارك فيها بسبب الإصابة أو البطولة التي ألغيت بسبب جائحة كورونا.

وعن أجمل مباراة فاز بها ولاتزال في ذاكرته، قال: «كانت في عام 2001، عندما فزت على لاعب منتخب عمان محمد النبهاني، وقادت لتأهل المنتخب إلى المجموعة الثالثة»، مؤكداً أنه سيواصل اللعب للمنتخب ما دام مؤهلاً فنياً، وإذا ما وصل لمرحلة الاعتزال سيتجه للتدريب لمساعدة الجيل الصاعد من اللاعبين.

• 21 مباراة تنتظر عمر بهروزيان لتحطيم الرقم القياسي العالمي.

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