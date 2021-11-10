الامارات | «فيكتوري» يشارك في ثانية جولات مونديال الدراجات المائية بالكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوري» يشارك في ثانية جولات مونديال الدراجات المائية بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوجه إلى الكويت وفد فريق الفيكتوري للدراجات المائية للمشاركة في جائزة الكويت الكبرى للدراجات المائية - الجولة الثانية من بطولة العالم 2021 - التي يستضيفها نادي الرياضات البحرية الكويتي، اعتباراً من يوم غدٍ وحتى يوم الأحد المقبل.

ويضم وفد فريق الفيكتوري كلاً من محمد سيف المري، مدير إدارة الفيكتوري بالإنابة، والمتسابقين سلمان يونس العوضي، الذي يقود دراجة (فيكتوري 7)، والبطل النمساوي كيفين رايتيرر، على دراجة الفيكتوري رقم 90، إضافة إلى الطاقم الفني للفريق.

ويخوض ثنائي فريق الفيكتوري منافسات جائزة الكويت الكبرى ثاني المحطات العالمية في فئة واقف جي بي 1، وذلك بعد الفوز بالمركز الأول في الجولة العالمية الأولى التي جرت شهر سبتمبر الماضي في مدينة أولبيا الإيطالية.

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