الامارات | «دراجات الإمارات» تشارك في البطولة العربية ببعثة تاريخية.. 56 فرداً

شكرا لقرائتكم خبر عن «دراجات الإمارات» تشارك في البطولة العربية ببعثة تاريخية.. 56 فرداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت، صباح أول من أمس، بعثة منتخب الدراجات للمشاركة في مهرجان الدراجة العربية الذي يقام في مصر، ويشهد مشاركة 17 دولة عربية، خلال الفترة من 12 إلى 28 نوفمبر في أكبر بطولة عربية مجمعة للدراجات، ويشارك المنتخب الإماراتي ببعثة وصلت إلى 56 شخصاً، ما بين دراجين بقيادة النجم يوسف ميرزا، ووفد إداري وفني متميز.

ورافق البعثة نائب رئيس الاتحاد خليفة بن عمير، رئيساً للبعثة، حتى يوم 20 نوفمبر الذي يشهد حضور منصور بوعصيبة، رئيس الاتحاد، وياسر الدوخي، الأمين العام، الذي سيتولى رئاسة البعثة حتى نهاية البطولة.

وأكد رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة، لـ«الإمارات اليوم» أن: «المنتخب غادر قبل انطلاق البطولة بخمسة أيام للدخول في معسكر تدريبي استعداداً للحدث الذي حرص مجلس الإدارة على المشاركة فيه بكل المنافسات، إضافة إلى مشاركة منتخب الإناث والشباب، لتكون أكبر بعثة في تاريخ الدراجات الإماراتية تشارك في بطولة خارجية، وجاء ذلك بعد عام من العمل الجاد كان الهدف منه هو بناء قاعدة كبيرة من الدراجين في مختلف الفئات، وأيضاً منتخب الإناث، لنبدأ بعد ذلك المشاركة في البطولات الخارجية الخليجية والعربية، ومنها للمستوى الأكبر على مستوى آسيا».

وحرص الاتحاد على المشاركة في كل منافسات البطولة في الطريق والمضمار وسباق الدراجة الجبلية وسباق الـ BMX RACE وهي المرة الأولى التي تشارك فيها الإمارات بهذه النوعية من السباقات.

ويوجد مع المنتخب الوطني الكابتن عبدالله سويدان، المدير الفني، إضافة إلى الكادر الفني والإداري الخاص بكل الفئات.

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