الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعب

تغيّب لاعب في دوري الدرجة الأولى عن تدريبات فريقه بداعي الإصابة، ليكشف لاحقاً أنه انتظم في لعب الكرة مع مجموعة من أصدقائه، بعيداً عن التدريبات اليومية للفريق.

طبيب

تداول نشطاء على مواقع تواصل اجتماعي أن نادي الشارقة أنهى التعاقد مع طبيب الفريق الأول بالنادي، الدكتور ريكارد برونا، ليعود مجدداً إلى برشلونة، برفقة المدرب تشافي، الذي تولى مهمة تدريب برشلونة، ولم يصدر عن نادي الشارقة أي شيء رسمي بهذا الخصوص.

دردشة

قال لاعب في دردشة مع زملائه إن انتقاله من ناديه السابق، الذي قدمه بشكل مميز إلى نادٍ آخر من أندية المقدمة، بسبب العرض المالي الذي قدم له، أضاع عليه فرصة الانضمام إلى المنتخب الوطني، لزحمة النجوم في ناديه الحالي.

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