الامارات | «أبيض الناشئين» يدشّن بطولة «غرب آسيا» 5 ديسمبر أمام سورية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الناشئين» يدشّن بطولة «غرب آسيا» 5 ديسمبر أمام سورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب الإمارات للناشئين، المشارك في بطولة غرب آسيا الثامنة تحت 15 عاماً، التي تستضيفها السعودية في الخامس إلى الـ13 من ديسمبر المقبل، بمشاركة تسعة منتخبات بدلاً من 10، بعد اعتذار الكويت. ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الثانية التي تضم سورية وفلسطين، على أن تكون ضربة البداية للأبيض أمام سورية في الخامس من ديسمبر، وفي السابع من الشهر نفسه يواجه فلسطين. وتضم بقية المجموعات: السعودية «المستضيف»، العراق ولبنان في الأولى، وفي الثالثة منتخبات البحرين واليمن والأردن.

وكان اتحاد غرب آسيا قد أجرى، أمس، قرعة مُعدلة للبطولة، نتج عنها نقل منتخب اليمن من المجموعة الأولى، التي تحتوي على أربعة منتخبات، إلى المجموعة الثالثة، ليتساوى عدد المنتخبات بواقع ثلاثة منتخبات في كل مجموعة.

• البطولة تقام في السعودية، بين الخامس و13 ديسمبر المقبل.

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