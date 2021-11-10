وسائل إعلام تكشف حقيقة توقيع أشرف بن شرقي لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول اتفاق النجم المغربي أشرف بن شرقي، جناح فريق الزمالك، مع غريمه التقليدي الأهلي، عن طريق وكيل أعماله وشقيقه.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك، نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

وكمانت الفترة الأخيرة قد شهدت خلافًا بين اللاعب المغربي ومسئولي النادي على وضع شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل بعد الموسم الأول.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر داخل نادي الزمالك، وقريب من شقيق أشرف بن شرقي، قوله إن ما تردد عن اتفاق أشرف بن شرقي مع الأهلي أمر عار تمامًا من الصحة.

وأضاف المصدر أن شقيق بن شرقي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية مصرية، وأن ما تم نشره مجرد شائعات لأن اللاعب يحترم تعاقده، ومرتبط بجماهير الزمالك بشكل كبير، ولا يرغب إلا في اللعب بالقميص الأبيض داخل مصر.

وتابع المصدر أن النجم المغربي يمتلك عروضًا من أندية خليجية بالفعل، وأن هذا هو سبب التمسك بوضع شرط جزائي في عقده، خاصة أن الأمور الإدارية غير مستقر في النادي، واللاعب يرغب في تأمين مستقبله.

يشار إلى أن طلبات بن شرقي للتجديد مع الزمالك تتمثل في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي كاملة قبل توقيع العقد الجديد بشكل رسمي، بجانب الموافقة على وضع 500 ألف دولار فقط كشرط جزائي في عقده، على أن يمدد لموسمين، وهو ما رفضته إدارة النادي.

وطلبت لجنة الزمالك رفع قيمة الشرط الجزائي من 500 ألف دولار إلى 2 مليون دولار، ولكن رفض اللاعب حتى وصل إلى مليون ونصف المليون دولار.

وتراجع الزمالك إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد خسارته أمام غريمه التقليدي الأهلي 5/3، يوم الجمعة الماضي، في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.