وزير الرياضة يعلن موعد انتخابات نادي الزمالك.. ويؤكد: «لسنا ضد مرتضى منصور»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن نادي الزمالك له ظروف خاصة، مشيراً إلى عقد الانتخابات قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، مؤكداً على احترام القضاء المصري وقراراته.

وقال صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، إنه لن يكون هناك مهاترات قانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة ليست ضد أحد سواء المستشار مرتضى منصور أو مجلس إدارة النادي.

وأضاف: "نحترم أحكام القضاء المصري ولا نستطيع مخالفاتها بالتأكيد، ولن ندخل في مهاترات قانونية، لسنا مع مرتضى منصور ضد أحد أو العكس، ولسنا ضد اللجنة الحالية".

وأكد وزير الرياضة أن الخطوات التي يتم دراستها في هذا الصدد قانونية؛ حتى لا يكون هناك مهاترات قانونية، مضيفًا أن الوزارة ستساعد بقدر الإمكان وتسير في طريق مستقيم، ولا تخترق أي قوانين.

وأردف: "نحن نساعد فقط قدر الإمكان لكن لا نخترق القوانين، سيكون هناك انتخابات مفتوحة وبدون أي تجاوزات، لكي لا يسقط النادي في براثن الطعون والنزاعات القانونية".

وعن انتخابات نادي الزمالك، أوضح صبحي أنه سيكون هناك انتخابات مفتوحة وضمانات؛ حتى لا يقع النادي في أزمات مجددًا، لافتًا إلى أنه لن ينتهي هذا الشهر إلا وسيكون هناك دعوة لعقد الانتخابات، موجهًا الشكر لكل إدارة خدمت نادي الزمالك.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن ما ينطق عن الوزارة لن يكون إلا بشئ مكتوب من خلال مستشارين، لافتًا إلى أن الأهم هو مصلحة النادي.