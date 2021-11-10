شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عمار رئيسا لبعثة المصري في نيجيريا بالبطولة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري أن يكون حسن عمار، عضو مجلس الإدارة، رئيساً لبعثة الفريق خلال السفر لأداء مباراة الذهاب بدور الملحق من النسخة 19 للبطولة الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حدد موعد مباراتي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق ريفرز يونايتد النيجيري بدور الملحق من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، يوم الأحد 28 نوفمبر المقبل موعدًا لمباراة الذهاب والتي ستقام بنيجيريا ، فيما تم تحديد يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر المقبل موعدًا لمباراة الإياب، والتي ستقام بمصر.

ومن المنتظر أن يشهد الدور التمهيدي الثاني الإضافي من كأس الكونفدرالية 2021/22 مواجهة الـ16 فريقًا المتأهلين من الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية مع الـ 16 فريقًا الخاسرين من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بصعوبة بالغة، بعدما حقق الفوز على نظيره سلطات الموارد الأوغندى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني.