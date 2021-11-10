شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: مصطفى فتحى الأنسب لتعويض مرموش فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمارة، نجم المنتخب الوطني الأسبق، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني يوجه رسائل لجميع اللاعبين أنه لن يبقى على أحد، والمستوى سيكون الفيصل لاستدعاء أي لاعب المنتخب.

وقال عمارة في تصريحات تليفزيونية إن مصطفى فتحي نجم الزمالك الأفضل لشغل مركز الجناح الأيسر لتعويض غياب عمر مرموش نجم شتوتجارت الألماني في المعسكر الحالي.

وأكد محمد عمارة نجم المنتخب الوطني الأسبق أن استبعاد طارق حامد نجم الزمالك من قائمة المنتخب الوطني قبل لقائي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 لأسباب فنية وليس بسبب مباراة القمة الأخيرة، مشيرا إلى أن محمود علاء مدافع الزمالك الافضل لقيادة الدفاع في مباراة أنجولا على حساب محمود حمدي الونش مدافع الزمالك. وأكد أن علاء لاعب دولي ومميز ويستطيع أن يقود دفاع المنتخب الوطني في لقاء أنجولا.