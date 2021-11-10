شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى: الأهلي يؤجل صفقة مدافع البنك بناء على طلب موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى عبد الغنى، خلال تصريحات تليفزيونية، إن مسئولى النادي الأهلي قرروا تأجيل التفاوض بشأن صفقة أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي لفترة الانتقالات الصيفية، ورفضوا فكرة الدخول في مفاوضات معه خلال ميركاتو الشتاء المقبل.

وتلقى الأهلي ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين بالدخول في مفاوضات مع أحمد ياسين الذي تألق مع ناديه الفترة الماضية، وانضم مؤخراً لصفوف المنتخب الوطني الذي يستعد حالياً لمباراتي الجابون وأنجولا في تصفيات مونديال 2022 بقطر.

لكن الأهلي رفض فكرة الدخول في مفاوضات مع مدافع البنك الأهلي خلال ميركاتو الشتاء، وقرر تأجيل حسم الأمر لفترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويرى مسئولو الأهلي أن الفريق لا يحتاج حالياً لجهود أحمد ياسين حسبما أكد موسيماني المدير الفني للفريق، ومن الأفضل تأجيل التفاوض بشأنه لميركاتو الصيف.

وأشار مجدى عبد الغنى أن مسئولى النادي الأهلي استفسروا أيضا من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن رأيه في رحيل صلاح محسن مهاجم الفريق الذي تلقى عروض من أندية محلية الفترة الماضية.

وشهدت الأيام الأخيرة ارتباط اسم صلاح محسن بالعديد من الأندية المحلية يأتي في مقدمتها ، سيراميكا وإنبي والمقاولون العرب. ولم يرد الأهلي على هذه العروض وينتظر عودة موسيماني من بلاده، حيث يقضي إجازة هناك تنتهي اليوم، الأربعاء، من أجل التحدث معه بشأن مصير صلاح محسن. ويعتمد موسيماني على محمد شريف في خط هجوم الفريق ويأتي حسام حسن وصلاح محسن كبدلاء له.