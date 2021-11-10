شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة فى الصدارة بـ 10 نقاط.. تعرف على ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، لخوض مباراة أنجولا ضمن منافسات إياب الجولة الخامسة بمجموعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا

تقام مباراة مصر وأنجولا فى تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط ، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط.

نتائج منتخب مصر في التصفيات

حقق منتخب مصر فوزاً صعباً في افتتاح مشوار التصفيات بالفوز على أنجولا في القاهرة بهدف نظيف، قبل أن يتعادل خارج الديار بهدف لمثله أمام الجابون، ثم عاد الفارعنة ليفوزوا على ليبيا بهدف نظيف في القاهرة، قبل الفوز في بني غازي بثلاثية نظيفة.

موعد سفر منتخب مصر

حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، الواحدة ظهر غد الأربعاء، موعدا لسفر بعثة المنتخب الوطنى إلى أنجولا، على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الفريقين فى تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.