شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عبداللطيف: ما حدث بالشوط الأول بمباراة القمة صدمة كبيرة.. وأنصح بن شرقى بالرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث وليد عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، حول مباراة القمة الأخيرة وما حدث بها وتوقعاته قبل المباراة. وقال عبد اللطيف فى تصريحات تليفزيونية ببرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "etc": "قبل بداية المباراة كنت شايف إن سيناريو الزمالك إنه داخل بمعنويات عالية وعنده استقرار وثقة كبيرة، ومدرب موصل الفريق لحالة استقرار فني داخل الملعب، كيمياء عالية بين اللاعبين في أرض الملعب، بالإضافة إلى إنه مبيغيرش كتير في التشكيل الأساسي، فكارتيرون بيعتمد على إنه يخلص المباراة في الشوط الأول دائما".

وتابع: "كنت شايف إن خسارة الأهلي للدوري والسوبر والهجوم اللي حصل على موسيماني بآخر فترة واللاعيبه الكتيرة اللي عنده وغير قادر على استغلالهم، بالإضافة لعدم قدرة موسيماني على الاستقرار على تشكيل ثابت وأساسي، كانت من المتوقع إن تأثر على أداء النادى الأهلي".

وأضاف: "بداية المباراة الزمالك كان متفوقا تماما فى الاستحواذ، وظهر إن شكل الفريق حلو في الملعب، مع أول هدف قولت عادي الزمالك هيرجع، لكنى فوجئت بالصدفة بعدما توالت الأهداف، الزمالك وصل لمرحلة إن اللاعيبة مش عارفة تباصي".

وقال وليد صلاح عبد اللطيف: "بن شرقي لن يجدد للزمالك، بن شرقي يرغب في الرحيل ولابد أن يستفيد منه الزمالك ماديًا ورحيله في يناير لأنه قرر الرحيل".

واختتم: "الزمالك أخطأ لأنه لم يجدد له منذ عام، والتأجيل حتى الآن، ويجب على إدارة الزمالك تحسم الأمور برحيله سريعًا".