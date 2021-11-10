شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف سبب عدم حضور كارتيرون للمؤتمر الصحفى بعد القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أبو العز، المدير الإداري لنادي الزمالك، أن النادي أرسل اعتراضا لرابطة الأندية بسبب عقوبة عدم حضور باتريس كارتيرون المدير الفني للمؤتمر الصحفي بعد مباراة القمة، مؤكدا أن كارتيرون لم يحضر مؤتمر القمة بسبب تأخر موسيماني عن حضور المؤتمر.

وأضاف أبو العز في تصريحات تليفزيونية، أنه تم إرسال خطاب لرابطة الأندية لتوضيح الموقف، خاصة أن اللائحة تنص على الانتظار لمدة 10 دقائق بعد المباراة وكارتيرون انتظر لأطول من ذلك بسبب تأخر المدير الفني للنادي الأهلي. وأضاف أبو العز أن الجهاز الفني لا يعلم من ألقي الكرة في مباراة القمة، وأن الجهاز يرفض مثل هذه الأشياء.