شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: لن يتم إيقاف الحكم محمد عادل بعد تصريحات الاحتواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام المصري لكرة القدم، إن لن يتم استبعاد محمد عادل من لقاءات الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية: "نلوم على محمد عادل فقط في حديثه عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بلقاء القمة".

وتابع: "الاحتواء الذي تحدث عنه محمد عادل تم تفسيره بشكل خاطئ، ولو كان يقصد ما تم تفسيره لما احتسب ركلة جزاء للأهلي".