شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: لن يتم إيقاف الحكم محمد عادل بعد تصريحات الاحتواء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام المصري لكرة القدم، إن لن يتم استبعاد محمد عادل من لقاءات الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة.
وقال عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية: "نلوم على محمد عادل فقط في حديثه عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بلقاء القمة".
وتابع: "الاحتواء الذي تحدث عنه محمد عادل تم تفسيره بشكل خاطئ، ولو كان يقصد ما تم تفسيره لما احتسب ركلة جزاء للأهلي".
وأدلى الحكم محمد عادل بتصريحات إذاعية قال فيها إنه شعر بالتوتر الشديد على لاعبي الزمالك عقب هدف الأهلي الثالث وحرص على احتوائهم رغم سهولة إشهار البطاقات الصفراء والحمراء في وجوههم نتيجة المخالفات التي ارتكبوها.
وعبرت إدارة النادي الأهلي عن انزعاجها الشديد من التصريحات التي جاءت على لسان محمد عادل حكم مباراة القمة الأخيرة في أحد البرامج الإذاعية والتي أشار فيها إلى شعوره بتوتر لاعبي الفريق المنافس بعد الهدف الثالث للأهلي ومن النتيجة الكبيرة، وأنه اضطر إلى التحدث مع مساعديه وأبلغهم أنهم في مرحلة الإدارة وأنه سهل جدًا أي لاعب يعمل حاجة يحصل على كارت، ومن وجهة نظره أنه قام باحتواء اللاعبين في ظل التوتر الذي أصابهم.