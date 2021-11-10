شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يصحح أخطاء لاعبى البنك الأهلى خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، برصد جميع الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال الثلاث مباريات التى خاضها الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز حتى الآن.

وطالب خالد جلال لاعبى فريق البنك الاهلى بالتركيز خلال المباريات المقبلة وتحقيق الفوز، للتمكن من حصد أكبر عدد من النقاط والتواجد فى مراكز المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ملعب المقاولون العرب يوم 18 من الشهر الجارى.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 6 نقاط، حيث تمكن من الفوز على طلائع الجيش والإسماعيلى والهزيمة أمام الأهلى.