شكرا لقرائتكم خبر عن ميندي عن فترته بدون عمل: لم أستسلم وأشكر من خذلوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه عانى من فترة صعبة بعدم اللعب لعام كامل 2014، قائلا: "كانت فترة صعبة جدًا لكن عائلتي ساعدتني وحافظت على لياقتي، لم أقم بعد الساعات التي عملت فيها".

وأكمل في تصريحات تليفزيونية: "كنت أعلم أنه موقف صعب لكني لم أستسلم، في هذه اللحظات الصعبة وبدعم عائلتي نجحت في الحفاظ على ثقتي في نفسي ولياقتي البدنية".

وأضاف: "حصلت على دعم من الدولة من خلال إعانة البطالة، سمح لي أن أعيش هذه الفترة وأركز على كرة القدم ولياقتي وأجهز نفسي جيدًا لأذهب لناد"، مؤكد: "أقول لمن خذلني خلال هذه الفترة، شكرًا جزيلاً ما حدث في حياتي هو من ساعدني أن أكون حارس أفضل، ولم أفكر خلال بداية مشواري أن أكون من أفضل حراس العالم".

وأكد أنه لا يجب مقارنة لامبارد بـ توماس توخيل، قائلا : "لامبارد كان سعيدا بانضمامي لتشيلسي وأكد لي أنني سأكون عامل مؤثر، مع الفريق وهذا ساعدني لتقديم أفضل ما لدي، كما كان يعلم عني الكثير".