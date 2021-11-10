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محامى شيكابالا: مجاهد لا يعترف بمركز التسوية.. والعتال حصل على حكم تاريخى

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القاهرة - سامية سيد - كشف محامي شيكابالا كمال شعيب عن مستجدات قضية لاعب الزمالك بعد قرار إيقافه من اتحاد الكرة المصري لكرة القدم. وقال كمال في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر قناة ETC: "المحكمة طالبتنا بمعرفة ما حدث، وهل شيكابالا مُخطئ أم لا، لكن أحمد مجاهد قال إنه لا يعترف بمركز التسوية، ولا أعرف كيف يقول هذا".

 

وأضاف: "لا أظن أن شيكابالا لديه مشكلة، ولا أعرف على ماذا سيعتذر شيكابالا، خاصة أن مجاهد أكد أنه لن يوجه له أي لفظ".

 

وأكد: "يجب على أحمد مجاهد احترام القانون، ومعرفة ما أصدره مركز التسوية، كيف يطلب الاعتذار؟ هذا إهانة لحكم مركز التسوية".

 

وشدد: "هاني العتال حصل على حكم تاريخي من محكمة الاستئناف بتأكيد عضويته في نادي الزمالك، بعد سيل من الاتهامات التي كانت ضده". واختتم: "أبارك لهاني العتال ولوالده، والحكم نفى أي اتهامات باطلة ومتوافر بها كافة الشروط والامتيازات".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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