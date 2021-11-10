شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد ميندي: صلاح فخر أفريقيا وليس مصر فقط.. وقريب من الكرة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، أن صلاح فخر أفريقيا، قائلا: "لم يحدث أي تواصل أو أحاديث جانبية بيني وبين محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وتشيلسي".

وأكمل ميندي في تصريحات تليفزيونية: "أعلم أن محمد صلاح مهذب وذو خلق ويحترم الجميع وأسمع عنه الكثير من المميزات الإيجابية".

وتابع: "نحن جميعًا أفارقة ونرى ما يفعله محمد صلاح، فهو فخر لمصر وأفريقيا بالكامل، علينا أن نفتخر جميعا بما يقدمه".

وأوضح: "محمد صلاح لديه فرصة كبيرة في التتويج بالكرة الذهبية بعد مستواه الذي يقدمه هذا الموسم، قائلا أنه شاهد ملخص تصدياته أمام برينتفورد، هذا الموسم، قدمت اداء جيد، دافعنا بشكل جيد والفوز عليه في ملعبه كان صعبا".

وأكمل: "شاهدت ملخص تصدياتي أمام برينتفورد مرة واحدة مع مدرب حراس المرمى من أجل تحليلها فقط".

وتابع حارس تشيلسي: "علاقتي بزملائي جيدة للغاية في الفريق، أحترم الجميع وهناك حالة من الود بيننا دوما، انا رجل بسيط وهم يقدروا شخصي".

وعن علاقته بـ كيبا: "جيدة للغاية مثل علاقتي مع ماركوس الحارس الثالث في تشيلسي، نحن قريبين ونتنافس معا من أجل الفريق".

وتابع: "الأهم أن تكون المنافسة بين اللاعبين من أجل مصلحة الفريق، التتويج بالبطولات يحسب للنادي وليس للاعب".

وقال ميندي: "عندما تم استبدالي بكيبا في السوبر الأوروبي، قدمنا نحن الاثنين أفضل ما لدينا، نلعب من أجل الفريق، نملك لاعبين جيدين يبذلون اقصى مجهود بكل المراكز".