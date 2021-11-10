شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يقود أول مران للمنتخب الأولمبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، التدريبات الجماعية مساء الثلاثاء بمعسكر الإعداد للتصفيات القارية، والتى تبدأ فى أكتوبر 2022 المؤهلة للأمم الأفريقية، وبدورها يتأهل الثلاثة الأوائل منها لأولمبياد باريس 2024.

وحرص جميع اللاعبين على التواجد في الموعد المحدد، ثم تناولوا الغذاء بعد استلام الغرف، ثم ألقى شوقى غريب محاضرة على اللاعبين استمرت أكثر من 90 دقيقة، وتضمن الحوار كافة التفصيلات التي تخص الفريق والنظام خلال المرحلة المقبلة وحقوق كل لاعب والواجبات المطلوبة منه.

وخلال المحاضرة تطرق شوقي غريب لكل شيء بما فيها أسلوبه فى اختيار العناصر التي يحتاجها من كافة الجوانب سواء كانت سلوكية أو فنية، وخلال المحاضرة تم التوافق على أن يكون إبراهيم عادل هو كابتن الفريق ويليه في ارتداء شارة الكابتن العربي بدر ثم أحمد عيد.

وبدأ المران في السادسة مساء على الملعب الموجود بمقر إقامة الفريق الأولمبي تم تقسيمه على ثلاث فترات، الأولى بدنية ثم تكتيكية، واختتم بتقسيمة شهدت سخونة كبيرة بين جميع اللاعبين.

ومن المقرر أن يواصل الفريق خلال معسكره المغلق والذي يستمر حتى 13 نوفمبر الحالى، على أن يتم استكمال المعسكر بعناصر القسم الثاني، وكذلك عدد ممن لفتوا الأنظار في مسابقة 2001.