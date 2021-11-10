شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يدرس تعديل عقد أحمد ياسين بعد انضمامه للمنتخب منعا لإغراءات الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو البنك الأهلى تعديل عقد المدافع أحمد ياسين عقب الانضمام إلى معسكر منتخب مصر، والظهور بشكل جيد في مباريات الفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، منعا من إغراءات وكلاء اللاعبين للرحيل عن الفريق المرحلة المقبلة.

ويعد أحمد ياسين من أبرز المواهب الصاعدة في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، حيث تمكن من لفت نظر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى والمحللين.

وانضم أحمد ياسين إلى معسكر منتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش استعدادا خوض لمباراتي أنجولا والجابون المقرر لهما يومي 12 و16 نوفمبر من الشهر الجاري، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط.