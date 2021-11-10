شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف كواليس الشكوى "المكتومة" لضياء السيد بعد قرار كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة، ببرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc، ما حدث خلال معسكرات المنتخب الأخيرة، سواء السابق أو الحالي، وهو اعتماد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب على مساعديه الأجانب بشكل أكبر.

وقال شبانة: "كيروش يثق في وجهة نظر المساعدين الأجانب بشكل أكبر، خاصة أنه عمل معهم من قبل وهناك انسجام بينهم أكثر من المصريين".

وأضاف شبانة أن اعتماد كيروش على الأجانب في تمسكه بأن يحضر روجير دي سا المؤتمر الصحفي أمس بدلًا منه ولم يسند مهمة التحدث للإعلام لضياء السيد أو محمد شوقي أو أي من المساعدين.

وتابع: بالإضافة أن المدرب البرتغالي كان صارمًا في تعليماته للجهاز المصري بعدم الظهور الإعلامي طوال مدة المعسكر وهدد بعقاب أي شخص يخالف تلك التعليمات.

وأكد شبانة أن رأي الأجانب يكون مصدقا عند كيروش مقارنة بوجهة نظر المصريين، وهو ما وضح في تحفظ الجهاز المصري على استبعاد أفشة ومحمد شريف من المعسكر الخاص بمباراتي ليبيا لكن لم يستمع كيروش لتحفظهم، وأصر على رأيه، وتكرر الأمر مع أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي وطارق حامد في المعسكر الحالي.