شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال: أول مباراة رسمية للمنتخب الأولمبي فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتمد جمال، مدرب عام منتخب مصر الأولمبى، أن المرحلة الأولى لمعسكر المنتخب الأولمبى ستنتهى يوم 13 نوفمبر، على أن تم المرحلة الثانية لاعبى الدرجة الثانية ومواليد 2001 وينتهى المعسكر يوم 16 نوفمبر.

وأضاف معتمد جمال في تصريحات تليفزيونية أن هناك تجمعا آخر للمنتخب فى شهر ديسمبر المقبل، وسيشهد مشاركة المنتخب الأولمبى فى بطولة شمال أفريقيا.

وواصل مدرب عام منتخب مصر الأولمبى، أن اختيار إبراهيم عادل لمنصب كابتن المنتخب الأولمبى شىء طبيعى لأنه شارك فى أولمبياد طوكيو، كما شارك مع المنتخب الأول، وبالتالى من حقه أن يكون كابتن المنتخب. وأضاف معتمد جمال أن شوقى غريب يحترم مبدأ الأقدمية، وبالتالى تم تنصيب ابراهيم عادل ككابتن للمنتخب.

وأوضح أن أول مباراة رسمية للمنتخب الأولمبى ستقام فى شهر أكتوبر المقبل، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2021، مما يعنى أنه يتبقى لنا 11 شهرا لخوض أول مباراة رسمية، ولا صحة لما يتردد أن اتحاد الكرة قام بتعيين الجهاز الفنى مبكرا.

وأردف أن عمر مرموش كان من العناصر الأساسية للمنتخب الأولمبى، ولكن ناديه الألمانى رفض مشاركته فى الأولمبياد فى خطاب رسمى، موضحا أن مرموش نفسه قال للجهاز الفنى إنه يفضل الاستمرار مع النادى لأن هناك مدربا جديدا تولى الفريق وكان يرغب فى أن يثبت نفسه مع المدرب الجديد.

وأكد معتمد جمال أن الأهلى كان الأكثر تركيزا فى مباراة القمة عن الزمالك، مشيرا إلى أن تلقى الأبيض 3 أهداف فى فترة قليلة أربك الفريق وقلل من معنويات الفريق بشكل عام وأصبحت المهمة صعبة.

وأوضح أن الزمالك يحسب له أنه استطاع العودة وتسجيل 3 أهداف فى اللقاء، موضحا أن أكبر فرق العالم تخسر بأكثر من 5 أهداف وما زال المشوار طويلا فى الدورى.