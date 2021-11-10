شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو غزل المحلة يعودون للتدريبات الجماعية تحت قيادة محمد عودة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد لاعبو فريق غزل المحلة بقيادة محمد عودة للتدريبات الجماعية اليوم استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، عقب الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين لمدة 48 ساعة.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره بيراميدز وديا يوم السبت المقبل على استاد الدفاع الجوى، ضمن الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش فى الدورى المصرى الممتاز.

ويستضيف طلائع الجيش فريق غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى والتى ستقام على ملعب استاد جهاز الرياضة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط، حيث تمكن من الفوز على فريقى إنبى وأيستر كومبانى بينما تعادل مع المصرى البورسعيدى.



تدريب غزل المحلة (2)



تدريب غزل المحلة (3)



لاعبو غزل المحلة



كماتشو



خالد سطوحى



أحمد عفيفى



معاذ الحناوى



























