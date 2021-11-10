شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: أزمة فى المنتخب بسبب قائمة كأس العرب وبيراميدز والمصرى يرفضان المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي شادي محمد، نجم الكرة المصرية السابق، إن هناك أزمة تواجه قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في نهاية الشهر الجاري، بسبب رفض المصري البورسعيدي وبيراميدز مشاركة لاعبيه في البطولة.

وأكد شادي محمد خلال تصريحات تليفزيونية، أن المصري وبيراميدز لديهما مباراة في الكونفدرالية يوم 5 ديسمبر المقبل خلال إقامة البطولة، مما يتسبب في رفض الأجهزة الفنية للفريقين انضمام لاعبيهم للمنتخب.

وكشف شادي محمد أن هناك جلسة جمعت بين أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ووائل جمعة مدير المنتخب الوطني لبحث حلول الأزمة، وأضاف أنه من الغريب أن مجاهد طلب الانتظار حتى يرى كيف ستتعامل المغرب مع هذه الأزمة بسبب مشاركة فريق نهضة بركان في الكونفدرالية.