حارس تشيلسي: صلاح فخر لأفريقيا.. وننتظر مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، إدوارد ميندي، إنه لم يتسنى له الفرصة ليتناقش مع المحترف المصري في صفوف ليفربول، محمد صلاح.

وأضاف ميندي، خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش":" لم نحصل على فرصة أنا وصلاح للتناقش بيننا، ولكن أعلم أنه شخص مُهذبًا جدًا وذو خلق ويحترم الجميع وأسمع عنه الكثير من الأشياء الجيدة فهو فخر لمصر وأفريقيا بالكامل، نحن نرى ما يفعله في أفريقيا وأعتقد أن العالم بأسره يجب أن يكون فخورًا به".

وردّ حارس مرمى تشيلسي على توقعه بخصوص فوز محمد صلاح بجائزة الأفضل، بقوله:"أنا لا أفضل التقديرات الشخصية ولست ضمن الصحفيين الذي سيختارون ولكنني أؤكد أنه يؤدي جيدًا مع فريقه ومنتخبه وأعتقد أن لديه فرصة كبيرة".

وأتم ميندي تصريحاته بقوله:"هناك احتمالية لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية وننتظر هذا اللقاء، لكني لا أستطيع التحدث عنه الآن؛ لأن الوقت مازال مبكرًا على مونديال الأندية وهناك الكثير من المباريات قبل البطولة، سنلتقي قريبًا وسنرى".

وكان الأهلي قد تأهل لكأس العالم للأندية بعد فوزه أمام نظيره الجنوب أفريقي كايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال أوروبا، فيما تأهل تشيلسي للبطولة ذاتها عقب الفوز أمام مانشستر سيتي بنهائي دوري أبطال أوروبا.